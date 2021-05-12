Черкесск, , 12:41 — REGNUM Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в ходе нападения вооруженного бандита в школе № 175 города Казани. Он также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в кровавой бойне.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нападение на школу в Казани — трансляция»

«Это чудовищное, жесточайшее преступление — трагедия для всей страны, эта горечь утрат невосполнима. Мои глубочайшие соболезнования семьям погибших, моему коллеге Рустаму Миниханову и всей Татарии», — написал Темрезов на своей странице в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в школу № 175 в столице Татарии ворвался вооруженный бандит. Ранее обучавшийся в этом образовательном учреждении 19-летний преступник начал расстреливать детей и учителей. От рук кровавого убийцы погибли семеро детей и двое учителей. В настоящее время в больницах оказывают помощь 22 раненым, в том числе 20 детям и двоим взрослым.