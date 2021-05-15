Москва, , 06:55 — REGNUM Кочкар Ахмедович Дурдиев (1917−1989) воевал с сентября 1941 года. В звании рядового служил стрелком 353-го горнострелкового полка 47-й горнострелковой дивизии в 38-й армии.

Кочкар Ахмедович Дурдиев

15 октября в ходе контрудара у села Трудолюбовка (Краснокутский район Харьковской области) наступлению красноармейцев мешал огонь вражеского дзота. Отделению Дурдиева было приказано уничтожить его. Во время атаки командир отделения и пятеро солдат получили ранения. В одиночку выполняя задание, Кочкар Ахмедович подполз к дзоту с тыла и прикладом оглушил немецкого офицера, сидевшего за пулеметом. Затем вступил в единоборство с двумя гитлеровцами, которых сумел застрелить. Уничтожив дзот и еще нескольких военнослужащих (двух солдат он захватил в плен), рядовой вернулся к своим. В итоге рота смогла перейти в наступление и успешно выполнить боевую задачу.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1942 года Дурдиеву было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 843).

В дальнейшем воин окончил курсы младших лейтенантов и ускоренный курс Гомельского военного пехотного училища.

После Победы в звании старшего лейтенанта вышел в запас. Вернулся в родную Андижанскую область (Узбекистан), Возглавлял в совхозе Аим хлопководческую бригаду.

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