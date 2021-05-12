Вашингтон, , 12:38 — REGNUM Сборная США по лёгкой атлетике отменила сборы в Японии, которые были запланированы перед Олимпийскими играми. Об этом 12 мая сообщает Reuters.

Отмечается, что причиной такого решения стали опасения, связанные с пандемией коронавируса. Сборы планировалось провести в начале июля около Токио.

Ранее правительство Японии объявило о продлении до 31 мая действия режима ЧС в Токио и западных префектурах Осака, Киото и Хёго. Кроме того, этот режим был расширен на префектуры Фукуока и Айти.