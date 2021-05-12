Волгоград, , 12:40 — REGNUM Сотрудники полиции задержали подозреваемых в крупной краже из ювелирного салона Волгограда. Оперативные мероприятия прошли в трёх городах России, сообщили ИА REGNUM 12 мая в пресс-службе регионального УМВД.

Злоумышленники в масках ночью вскрыли окно и проникли в один из ювелирных салонов Волгограда в конце марта 2021 года. Из магазина они забрали часы и украшения из драгоценных металлов в общей ложности на 45 млн рублей. По горячим следам удалось установить, что соучастники после преступления уехали из Волгограда, в том числе двое скрывались на территории Белоруссии. Спустя несколько дней подозреваемые вернулись в Россию и были задержаны в московском аэропорту Домодедово. Остальных сообщников задержали в Ростове-на-Дону и Владикавказе.

«Имеются основания полагать, что фигуранты могут быть причастны к аналогичным противоправным деяниям, совершенным в Ставропольском крае и в Республике Крым», — уточнила сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.