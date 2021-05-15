Москва, , 06:31 — REGNUM Николай Федорович Омелечко (1922−1952) был призван в мае 1941 года. Сражался с первых дней войны.

Николай Федорович Омелечко

К 1943 году в звании лейтенанта служил заместителем командира стрелковой роты 2-го батальона 40-го гвардейского стрелкового полка 11-й гвардейской стрелковой дивизии в 11-й гвардейской армии.

Отличился в ходе Жиздринской операции (22 февраля — 23 марта), задачи которой заключались в недопущении переброски частей вермахта на южный участок фронта и нанесения одновременно удара по врагу на брянском направлении.

Заменив выбывшего командира батальона, Николай Федорович умело организовал оборону захваченной деревни Палики (Андреево-Палики, Калужская область), отбив четыре контратаки и уничтожив три танка противника. В своих воспоминаниях маршал Иван Христофорович Баграмян приводил некоторые подробности боя:

«Ночью Омелечко во главе группы бойцов по приказанию командира батальона (…) зашел в тыл опорного пункта (Палики — А. М.) и организовал засаду, оседлав дорогу, подходившую к нему с тыла. На рассвете наблюдатели обнаружили приближение небольшой группы вражеских солдат во главе с офицером. Николай решил захватить их в плен (…) Через некоторое время с другой стороны к месту засады подошла еще одна группа гитлеровцев численностью около двадцати человек. Лейтенант приказал пленному немецкому офицеру выйти навстречу и объяснить, что солдаты окружены и должны сдаться. Тот вынужден был выполнить это требование. Вражеские солдаты сложили оружие (…) Как только гитлеровцы обнаружили группу лейтенанта Н. Ф. Омелечко, они открыли по ней минометный огонь и перешли в атаку. Но она была отбита с большими потерями для фашистов. Омелечко был ранен, но остался в строю. Повторную атаку фашисты провели ротой пехоты при поддержке трех танков. Это совпало с началом штурма вражеского опорного пункта (…) Из этой жестокой схватки гвардейцы вышли победителями».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года гвардии лейтенанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда» (№1032).

После войны Омелечко вышел в запас в звании капитана. Работал вначале заведующим торговым отделом Нижнедуванского райпотребсоюза, а затем заведующим отделом кадров обувной фабрики в Ворошиловграде (Луганске).

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