Калуга, 12 мая, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В сквере матери на Правобережье Калуги по предложению депутатов будет организовано место для возложения цветов в память погибших 11 мая в гимназии № 175 города Казани. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на городскую управу Калуги.

GOROD.KALUGA.RU В сквере матери Калуги оборудуют место для возложения цветов в память погибших в казанской гимназии

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Городской голова Калуги Дмитрий Денисов в социальных сетях выразил искренние соболезнования родным погибших в казанской трагедии и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. В связи с событиями в Казани, в калужских образовательных учреждениях приняты дополнительные меры по усилению пропускного режима.

«Руководителям учреждений рекомендовано держать вопрос на постоянном личном контроле. Специалисты управления образования Калуги и педагоги должны быть предельно внимательны к каждому ученику, — отметил калужский градоначальник Дмитрий Денисов.