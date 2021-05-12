Токио, , 12:02 — REGNUM Глава Национальной службы разведки Южной Кореи Пак Чи Вон, находящийся с визитом в Токио, провел 11 мая встречу с директором управления разведки и исследований при кабинете министров Японии Такидзавой Хироаки. Об этом сообщает японская коммерческая новостная компания JNN.

Согласно опубликованным данным, представители двух стран обменялись мнениями по ситуации вокруг КНДР и другим вопросам.

Отмечается, что встреча руководителей спецслужб Южной Кореи и Японии состоялась после того, как Вашингтон завершил выработку политики в отношении КНДР.

Напомним, что Пак Чи Вон прибыл в Японию 11 мая для участия в трёхсторонних переговоров глав спецслужб Южной Кореи, США и Японии.

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