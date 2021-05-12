Вашингтон, , 11:54 — REGNUM Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что полностью восстановился от травмы. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я чувствую себя прекрасно. Персонал проделал отличную работу. Это была битва, борьба из-за этой травмы», — сказал Овечкин.

Он добавил, что сейчас готов на сто процентов, и во время последнего матча не чувствовал боли.

Как сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон» обыграл «Бостон» со счётом 2:1 в заключительном матче регулярного чемпионата. До этого Овечкин из-за травмы пропустил семь из восьми игр.

Теперь «Вашингтон» и «Бостон» сыграют друг против друга в первом раунде плей-офф. Первый матч серии пройдёт 16 мая.

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