Санкт-Петербург, 12 мая, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В 2020 году из-за пандемии Петербург потерял три четверти от рекордного туристического потока 2019 года. В 2021 году началось постепенное восстановление туристической отрасли Северной столицы. Об этом заявил во время отчета перед Заксобранием губернатор Петербурга Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Туристические автобусы в Петербурге

«Подготовлен специальный пакет мер для помощи туристической отрасли. Расширены линейки туристических предложений, городом сформирована новая культурная география. Через три недели Петербург напомнит о себе миру возвращением в календарь событий Петербургского международного экономического форума, а осенью — Культурного форума», — сказал Беглов.

Особые ожидания связаны в городе с предстоящим чемпионатом Европы по футболу, семь матчей которого состоятся в Петербурге, в том числе три — перенесенные из Ирландии.

«Ожидаем болельщиков со всего мира. Для российских фанатов город предварительно организовал вакцинацию», — сказал губернатор.