Москва, , 11:49 — REGNUM Все цифры в рамках программы развития Дальнего Востока запланированы для того, чтобы люди комфортно жили и работали в регионе. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин.

«Миграционный отток снизился в четыре раза по Дальнему Востоку. Идёт приток молодых специалистов в возрасте 20−24 лет. Нацпрограмма развития Дальенего Востока принята до 2024 года. Все цифры запланированы, чтобы люди жили и работали в регионе в комфортных условиях», — сказал Мишустин.

По его словам, на сегодня люди активно используют дальневосточную ипотеку под 2% — в 2020 году ею воспользовались порядка 16 тысяч семей.