Магас, , 11:45 — REGNUM В Ингушетии готовятся встречать Поезд Победы. Республика впервые в 2021 году станет участником масштабной передвижной агитационно-пропагандистской акции «Мы — армия страны, Мы — армия народа», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мероприятие состоится 15 мая днем. Эшелон, стилизованный под железнодорожный состав времен Великой Отечественной войны, прибудет на станцию в Назрани в 14:50. Агитпоезд привезет с собой музейную экспозицию «Дорога памяти» с экспонатами времен войны, а также демонстрирующими достижения современной армии.

В торжественной встрече Поезда Победы будут принимать участие кадетский оркестр и творческие коллективы Ингушетии. После проведенного в Ингушетии дня поезд отправится дальше по маршруту. Напомним, старт акции был дан 25 апреля на Киевском вокзале в Москве. В столицу поезд вернется 27 июня, пройдя все военные округа.