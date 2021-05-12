Москва, , 11:42 — REGNUM Пресс-секретарь посольства Соединённых Штатов в Москве Ребекка Росс покинет Россию. Она оказалась в списке десяти американских дипломатов, которых российская сторона объявила персонами нон грата в ответ на аналогичные действия США. Об этом 12 мая сообщает газета «Коммерсантъ».

Как пояснил изданию источник в Министерстве иностранных дел РФ, включение Росс в чёрный список стало «зеркальным ответом на действия США, которые уже более полугода не дают России заполнить вакантную позицию пресс-секретаря российского посольства в Вашингтоне».

«Они ведут себя крайне странно. Не пускают в Вашингтон человека, назначенного нами на пост пресс-секретаря нашей дипмиссии, причём без объяснения каких-либо причин, — уточнил собеседник. — Так что это не российская инициатива».

Уточняется, что сотрудники дипмиссии должны покинуть Россию до 21 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля пресс-служба Белого дома заявила о том, что Соединённые Штаты высылают десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне, округ Колумбия.