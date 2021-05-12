Москва, , 10:38 — REGNUM Супруг телеведущей Ксении Бородиной, предприниматель Курбан Омаров поделился с подписчиками видео, где с паспортом и другими документами стоит у Кутузовского ЗАГСа в Москве. Ролик он опубликовал в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/COum40zFH4p/

Пост Омарова спровоцировал слухи о разводе супругов. Однако большинство комментаторов считают, что муж Бородиной пытается привлечь внимание.

«Какой развод?! Статистику поднимают себе», — написала elena161rus37.

«Нет, только не разводитесь пожалуйста», — обратился к Омарову пользователь severnui_veter_nails.

«Да это прикол. 100%. Курбан всегда прикалывается», — прокомментировала tanya_sidorenko777.

«Вы что развелись с Ксюшей?» — спрашивает wellwell86.

Ранее Ксения Бородина и Курбан Омаров в одно время отдыхали в ОАЭ. При этом супруги не появлялись в публикациях друг друга, и в Сети решили, что пара отдыхала в разных отелях.

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