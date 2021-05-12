Берлин, , 10:15 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Messerschmitt возродил модель KR175 в виде электрического трицикла KR-E5000 и бензиновой версии KR-202. Демонстрационное видео с обновлённой моделью размещено на YouTube-канале JMA MESSERSCHMITT-Werke.

До конца Второй мировой войны Messerschmitt выпускал самолёты, но после её окончания компании больше не разрешалось их производить. Тогда компания перепрофилировалась и начала собирать машины. Трёхколёсный KR175 стал первым автомобилем немецкого производителя.

Новые версии трицикла получили гидравлические дисковые тормоза, которые установлены на всех трёх колёсах. Также автопроизводитель укомплектовал машину регулируемой подвеской, а также кузовом из стекловолокна.

Максимальный порог скорости электрической версии KR-E5000 равен 120 км/ч.

Ранее стало известно, что канадский электрический трицикл ElectraMeccanica Solo будет собираться в Соединённых Штатах на предприятии в городе Меса (штат Аризона). Аккумулятор автомобиля может заряжаться от любых зарядных станций, а его максимальное время зарядки составляет три часа.

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