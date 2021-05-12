Вашингтон, , 10:07 — REGNUM Личный антирекорд по количеству голов за сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) установил капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Об этом 12 мая сообщается на сайте НХЛ.

В сезоне 2020/21 Овечкин забросил 24 шайбы в 45 матчах регулярного чемпионата. Предыдущим худшим результатом были 32 гола в сезоне 2010/11. Столько же он забросил в укороченном сезоне 2012/13.

Кроме того, в нынешнем сезоне прервалась 15-летняя серия Овечкина с 30 и более голами за сезон. По этому показателю он повторил рекорд Майка Гартнера и Яромира Ягра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон» одержал победу над «Бостоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 2:1.

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