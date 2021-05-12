Лос-Анджелес, США, , 09:56 — REGNUM Кортни Кокс ответила на вопрос о месте пятого фильма ужасов «Крик» в хронологии серии. Об этом 12 мая сообщил портал Screen Rant.

Во время выступления на «Шоу Дрю Бэрримор» Кокс сообщила, что будущая картина станет не перезагрузкой и не ремейком, а первым фильмом новой франшизы.

«Эти режиссеры невероятны, они делают это абсолютно новой франшизой», — сказала Кокс, добавив, что будущая картина станет «просто новым «Криком».

Ожидается, что премьера «Крика» состоится в 2022 году, снимают фильм Меттью Беттинелли и Тайлер Джиллет. В реализации проекта этой картины участвуют несколько актёров из самого первого фильма франшизы: Нив Кэмпбелл, Дэвид Аркетт и Кортни Кокс.

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