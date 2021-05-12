Саратов, , 10:18 — REGNUM В Саратовской области с 1 по 10 мая произошло 364 пожара, в которых пять человек погибли, шесть получили травмы. По информации регионального ГУ МЧС России, количество зарегистрированных пожаров в этот период снизилось на 8% по сравнению с прошлым годом.

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Всего с начала года по области произошло 2466 пожаров (за этот же период в 2020 году — 3617). Погибли при пожарах 69 человек, еще 47 — травмировались. Материальный ущерб оценен в размере 110 млн 628 тыс. рублей.

Более 30% всех возгораний пришлось на жилой сектор, где зарегистрировано 788 пожаров. 116 раз выезжали спасатели на тушение транспорта. Загорание сухой травы и камыша ликвидировали 832 раза.

В основном пожары происходят из-за неосторожного обращения с огнем (более 60% от общего числа возгораний), нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печей (свыше 15% и 7% соответственно)

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая около 11:00 (местное время) на площади приблизительно 0,02 гектара произошло возгорание травы около села Старая Яблонка Хвалынского района. Предварительно, причиной пожара могло стать разведение костра неустановленными лицами.

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