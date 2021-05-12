Владивосток, 12 мая, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Приморцы скорбят о погибших, молятся о здравии пострадавших в результате расправы в казанской гимназии №175 — стихийный мемориал появился в центре Владивостока.

Пресс-служба правительства Приморского края Приморье скорбит вместе с жителями Татарии

Следите за развитием событий в трансляции: «Нападение на школу в Казани — трансляция»

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«Неравнодушные жители несут цветы и игрушки в память о жертвах стрельбы в казанской школе к монументу на площади Борцов Революции во Владивостоке», — написал телеграм-канал правительства Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморье вместе со всей страной обсуждает трагедию, гибель детей и взрослых в гимназии в Казани. Оправившись от первого шока, люди высказывают мнения, ищут причины такого нечеловеческого поступка, совершённого 19-летним бывшим учеником этой «расстрельной» школы.