Сухум, , 09:05 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания 11 мая подписал указ об освобождении от должности министра здравоохранения республики Тамаза Цахнакии и назначении на этот пост Эдуарда Бутбу. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По данным пресс-службы, Бжания отметил заслуги Цахнакии на посту министра и наградил его орденом «Ахьдз-Апша» III степени. Также президент сказал, что готов продолжить работу с экс-министром «в новом качестве».

«Спасибо за высокую оценку моего скромного труда. Я и мои коллеги выполняли просто свой профессиональный долг в этой сложной ситуации. Я был рад работать под Вашим руководством. Я уверен, что работа будет продолжена и всё у нас будет хорошо», — процитировали в пресс-службе бывшего министра.

Напомним, Цахнакия занимал должность министра здравоохранения Абхазии с июня 2017 года. Он сохранил свой пост после смены президента в 2020 году.

Бутба долгое время работал врачом в Москве. Также он занимал руководящие должности в московских медицинских центрах. С 2016 года новый министр занимался предпринимательской деятельностью. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992−1993 годов он работал в военном госпитале в городе Гудаута.