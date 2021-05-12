Лос-Анджелес, США, , 09:00 — REGNUM В сеть выложили новую фотографию со съёмочной площадки фильма «Мир юрского периода: Господство». Изображение было опубликовано 11 мая в журнале Empire.

На фото запечатлены Омар Си и Крис Пратт, поклонники франшизы могут видеть, что залезшие на лодку актёры слушают указания режиссёра Колина Треворроу. Внимательные поклонники заметили на борту судна надпись Fair Spanish Lady («Прекрасная испанская леди»), что является отсылкой к песне, которую поёт в хорроре «Челюсти» охотник на акул Квинт (Роберт Шоу).

https://twitter.com/empiremagazine/status/1392057637848723456

Напомним, премьера третьего фильма серии «Мир Юрского периода» запланирована на 9 июня 2022 года. В проекте кроме Пратта и Си принимают участие Брайс Даллас Ховард, Сэм Нил, Джефф Голдблюм и Лора Дерн.

Читайте ранее в этом сюжете: Вышел трейлер продолжения сериала «Мир юрского периода: Меловой лагерь»