Симферополь, 12 мая 2021, 06:52 — REGNUM Федеральная налоговая служба РФ обратилась с банкротным иском в арбитраж Крыма. Ответчиком в деле, которое пока не принято к производству, выступает МУП «Армянскводоканал», передаёт ИА REGNUM.
Иск от заявителя поступил 11 мая 2021 года, детали и сумма долга пока неизвестны.
По данным ЕГРЮЛ, унитарное предприятие было создано в Армянске силами администрации города в январе 2015 года. Директор — Александр Глабец.
На сайте МУП уточняется, что оно — гарантирующая организация в сфере водоснабжения, водоотведения в Армянске, селах Суворово, Перекоп и Волошино.
Напомним, в один день с иском к водоканалу ФНС РФ подало схожие претензии и к ООО «Крым 34», которое работает в сфере строительства автомобильных дорог и автомагистралей.