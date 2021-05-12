Пекин, 12 мая, 2021, 05:47 — ИА Регнум. Численность населения, проживающего в городских районах материковой части Китая, достигла 901,99 миллиона человек, сообщает 11 мая агентство Синьхуа.

Николай Тасоев ИА Красная Весна Пекин

По данным Национального бюро статистики КНР, со ссылкой на данные седьмой национальной переписи населения, доля городского населения в структуре населения Поднебесной составляет 63,89% от общей численности по данным на 2020 год.

По данным бюро, доля городского населения оказалась на 14,21 процентного пункта выше, чем в 2010 году, когда проводилась предыдущая перепись населения. Сельское население достигло 509,79 млн человек, что на 164,36 млн меньше, чем в 2010 году.

С 1990-х годов в Китае каждые десять лет проводится национальная перепись населения. В этом году результаты переписи населения беспрецедентным образом были задержаны на месяц, что вызывало много споров и домыслов в китайской сети.