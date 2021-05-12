Ханты-Мансийск, 12 мая, 2021, 05:39 — ИА Регнум. В Югре с 17 мая снимаются антиковидные ограничения с организаций общественного питания. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Ограничения снимаются при условии не ухудшении эпидемиологической ситуации по коронавирусу в ХМАО.

Однако до 31 мая продлён запрет на работу детских комнат в торговых центрах, а также кальянных.