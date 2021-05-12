Скопье, , 06:30 — REGNUM Институт Societas Civilis за демократию 11 мая опубликовал исследование, согласно которому из 116 директоров государственных предприятий Северной Македонии 55% некомпетентны, то есть не имеют ни дня опыта пребывания на должностях, соответствующих профилю их предприятий.

Согласно результатам исследования, назначения были произведены по завершении парламентских выборов 2020 года.

В интервью для македонского отделения Радио Свободная Европа (СМИ: ин. агент) руководитель исследования Миша Попович заявил, что правительство недостаточно озабоченно профессионализмом руководителей госпредприятий и производит назначения по критерию лояльности правящей партии.

Уже полтора года назад македонское правительство огласило намерение провести закон о высшей руководящей службе, однако до сих пор он не был принят парламентом. Закон должен будет обеспечить назначение на высшие руководящие посты на основании заслуг и профессиональных качеств кандидатов.

Отмечается, что кумовство и клиентелизм не раз выделялись в качестве препятствий евроинтеграции Северной Македонии в отчетах институтов Евросоюза.