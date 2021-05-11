Рамалла , 12 мая, 2021, 01:06 — ИА Регнум. Не менее 30 палестинцев, включая десять детей, стали жертвами начавшихся 10 мая обстрелов сектора Газа израильской армией, 11 мая сообщил портал Dunya Al Watan со ссылкой на минздрав сектора.

Бейт-Ханун, Сектор Газа

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Наибольшее число погибших приходится на городах Газа и Дейр-эль-Балах, расположенных соответственно на севере и в центральной части сектора. Обстрелы территории ведутся как ракетами, так и артиллерийскими снарядами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Армии обороны Израиля заявили об обстреле оружейных складов в секторе Газа, которые находятся вблизи гражданских объектов.