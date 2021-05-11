Стокгольм, , 23:51 — REGNUM Менеджер студии Paradox Tinto и директор игры Europa Universalis IV Йохан Андерссон назвал дополнение Leviathan «одним из худших релизов» в истории проекта. Об этом 12 мая сообщил портал PC GamesN.

При этом разработчик добавил, что Leviathan последовал «за длинной чередой низкокачественных релизов, начиная с Golden Century». Андерссон заявил, что, в конце концов, ответственность за провал лежит исключительно на нём и он должен извиниться перед поклонниками игры.

Руководитель Paradox Tinto добавил, что этой ситуации можно было бы избежать, если бы он объявил паузу после DLC Emperorи подождал бы, пока у студии появятся необходимые ресурсы для создания дополнения. Он также сообщил, что сейчас команда проекта удвоила усилия по исправлению ошибок в игре.

Стоит отметить, что стратегическая игра Europa Universalis IV вышла более шести лет назад, её релиз состоялся 13 августа 2013 года. Релиз Leviathan состоялся 27 апреля 2021 года, дополнение получило множество отрицательных отзывов в Steam.

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