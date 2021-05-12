Вашингтон, , 08:23 — REGNUM Администрация нового главы Белого дома Джо Байдена рассматривает возможность возвращения США в Договор по открытому небу (ДПО), сообщил 11 мая пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

На данный момент администрация не приняла решения по поводу ДПО и обсуждает с союзниками разные варианты, рассказал Прайс и добавил, что США призывают Россию предпринять шаги по возвращению к выполнению договора.

Как сообщало ИА REGNUM, Договор по открытому небу был разработан при активном участии России и подписан в марте 1992 года в Хельсинки представителями 23 стран — членов ОБСЕ. Соглашение регламентирует открытый сбор информации странами-участницами о военной деятельности друг друга.

22 ноября 2020 года США прекратили свои обязательства в рамках ДОН, спустя ровно шесть месяцев со дня уведомления других участников о выходе из соглашения. В качестве главной причины для такого шага Вашингтон назвал якобы неоднократные нарушения договорённостей в рамках договора со стороны Москвы. После выхода США из ДОН его участниками остались 33 государства. Ранее о начале процедуры выхода из ДОН заявила Россия.