Эль-Пасо, США, 11 мая, 2021, 22:43 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена по состоянию на 11 мая держит в центрах для мигрантов десятки тысяч детей. Associated Press выяснило, что некоторые приюты переполнены до предела и содержат свыше тысячи детей.

Цитата из кф Капернаум. реж Надин Лабаки. 2018. Ливан, Франция, США Нищие дети

Конфиденциальная информация, добытая AP, показывает, что количество детей-мигрантов в США увеличилось вдвое за последние два месяца. На этой неделе примерно 21 тыс. детей и подростков находилась под присмотром федеральной службы. Техасский центр в Эль-Пасо был переполнен, там находилось свыше 4500 детей по состоянию на 10 мая. Прокуроры, адвокаты и психологи сказали, что некоторые приюты безопасны, но другие ставят под угрозу здоровье и безопасность юных мигрантов.

Напомним, большинство детей пришли из Гондураса, Гватемалы, Сальвадора и Мексики. Половина прибыли без родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, органы опеки и попечительства штата Техас получили три жалобы, связанные с домогательством и пренебрежительным поведением в отношении детей-мигрантов, отделенных от родителей. Инциденты произошли в профильном центре в Сан-Антонио, где находится более 1600 подростков, переправившихся через американо-мексиканскую границу.