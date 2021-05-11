Оттава, , 22:30 — REGNUM Сегодня, 11 мая, пресс-служба Федерации хоккея России сообщила, что нападающий «Оттавы Сенаторз» Евгений Дадонов не сможет присоединиться к национальной команде на ЧМ-2021 в Риге.

Сообщается, что семью российского хоккеиста ожидает пополнение из-за чего он принял решение пропустить грядущий турнир.

В текущем сезоне НХЛ Дадонов принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата и набрал в них 20 (13+7) очков.

Чемпионат мира по хоккею в Риге пройдет в период с 21 мая по 6 июня.