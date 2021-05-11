Москва, 11 мая 2021, 21:37 — REGNUM С осуждением нападений на мирных граждан в ходе арабо-израильского конфликта выступает МИД РФ, говорится в опубликованном 11 мая заявлении официального представителя ведомства Марии Захаровой.
Назвав происходящее на границе Палестины и Израиля «опасным развитием событий», российский дипломат отметила:
Она призвала стороны конфликта к сдержанности и к отказу от действий, которые могли бы спровоцировать ухудшение ситуации. Российская сторона призывает Израиль и Палестину соблюдать закреплённый в иордано-израильском мирном договоре статус-кво в отношении Святых мест в Иерусалиме и те резолюции ООН, которые касаются этого города.
Захарова добавила, что Москва будет добиваться «комплексного и устойчивого урегулирования в соответствии с резолюциями СБ ООН, предусматривающими создание двух государств — Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности».
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