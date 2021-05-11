Вашингтон, , 21:17 — REGNUM Сегодня, 11 мая, официальный сайт НХЛ сообщил, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может вернуться на лёд в матче регулярного чемпионата против «Бостон Брюинз». Встреча начнется 12 мая в 2:00 по московскому времени.

Напомним, что Овечкин не смог принять участие в семи из восьми последних матчей «Кэпс» из-за ранее полученной травмы нижней части тела.

Ранее в СМИ появилась информация, что российский форвард принимал участие в утренней тренировке «Кэпиталз».

Главный тренер команды Питер Лавиолетт думает, что Овечкину пойдет на пользу участие хотя в одном матче перед началом плей-офф Кубка Стэнли.