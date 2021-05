Вашингтон, , 21:51 — REGNUM Американская певица Билли Айлиш исполнила лайв-версию сингла Your Power. Она опубликовала видеоролик на своём YouTube-канале 11 марта.

Айлиш исполнила песню вживую в пустыне специально для «Позднего шоу со Стивеном Кольбером» на телеканале CBS. За несколько часов ролик посмотрели более 1,5 млн человек.

ИА REGNUM напоминает, что Билли Айлиш представила песню Your Power в конце апреля 2021 года. Композиция войдет в альбом певицы под названием Happier Than Ever, премьера которого состоится 30 июля 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Билли Айлиш призналась, почему решила стать блондинкой