Москва, , 21:06 — REGNUM Одной из причин трагедии в Казани может быть анонимность сомнительных интернет-сообществ, влияющих на подростков и поощряющих насилие, экстремизм и суицидальные наклонности, сообщил 11 мая председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Новые технологии, доступный всем интернет принесли с собой не только прогресс, но и проблемы, ставшие серьезной угрозой, особенно для детей. Их здоровья, психики. Даже жизни», — напомнил председатель Госдумы.

«Увидев эту опасность, мы внесли изменения в законодательство, чтобы подростки не попадали в сети разного рода интернет-сообществ, искажающих реальность, доводящих до насилия и суицида. Но принятых мер явно недостаточно. Трагедия в Казани подтверждает это», — отметил он.

«Звучат предложения уйти от анонимности в интернете, что позволит, считают сторонники этой идеи, в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм. Необходимо обсуждать», — сообщил Вячеслав Володин.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в одной из школ Казани 19-летний преступник привел в действие взрывное устройство и открыл огонь из ружья по детям и сотрудникам школы. Погибли девять человек, еще 21 получил ранения.

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