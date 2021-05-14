Москва, 14 мая, 2021, 07:02 — ИА Регнум. Афанасий Иванович Иванников (1915—1996) по окончании в 1939 году Военно-морского училища имени М. В. Фрунзе служил на Тихоокеанском флоте. В Великой Отечественной принял участие с 1943 года. Но и до этого его служба не была мирной: в ходе боевого траления уничтожил 41 японскую и американскую мины.

Афанасий Иванович Иванников

В 1942—1943 гг. участвовал в приеме кораблей от США и проводке их в район дислокации Северного флота.

В ноябре 1943 года в звании старшего лейтенанта служил помощником капитана тральщика Т-115 (6-й дивизион тральщиков бригады траления охраны водного района Печенгской военно-морской базы), а в марте следующего года уже капитан-лейтенантом принял над ним командование.

К январю 1945 года тральщик участвовал в 104 боевых походах. Он вместе с другими кораблями отконвоировал 232 союзных и отечественных транспорта с военными грузами, отразил 8 атак вражеских подводных лодок. В ноябре—декабре 1944 года в условиях полярной ночи корабль под командованием Иванникова произвел 28 боевых выходов на траление фарватеров у населенных пунктов Петсамо (ныне Печенга Мурманской области) и Киркенес (Норвегия), уничтожив и обезвредив 110 вражеских мин. Всего же капитан-лейтенант произвел 41 боевое траление.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1945 года Иванникову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 5075).

После войны продолжал службу в ВМФ на различных командных и штабных должностях. В 1953 году окончил курсы усовершенствования офицерского состава при Военно-морской академии. В 1960 году в звании капитана 1-го ранга Афанасий Иванович вышел в запас. Жил в городе Калининграде.