Оренбург, 11 мая, 2021, 20:31 — ИА Регнум. В Оренбурге у памятника первой учительнице организовали временный мемориал в память о всех, кто погиб сегодня, 11 мая, в школе № 175 Казани, сообщает телеграм-канал «Пул56».

Пресс-служба главы Татарии Детская республиканская клиническая больница, куда поступили 18 школьников, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175

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"Страшная трагедия в Казани объединила всех нас. Гибель людей, особенно детей — это преступление, которое никак нельзя принять», — сказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Оренбуржцы скорбят вместе с Казанью. Они несут цветы и мягкие игрушки к памятнику первой учительнице, который расположен на ул. Советская.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в школе Казани бывший её ученик устроил стрельбу. Погибли несколько детей.