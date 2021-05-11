Москва, , 19:57 — REGNUM 11 мая пресс-атташе московского футбольного клуба «Спартак» Ярослав Кулемин подтвердил, что голландский «Фейеноорд» обращался к «красно-белым» по поводу возможного трансфера 23-летнего нападающего Гуса Тиля, который в текущем сезоне выступает за «Фрайбург» на правах аренды.

В текущем сезоне Гус Тиль принял участие в семи матчах немецкой Бундеслиги. В первой половине сезона нидерландец сыграл в трех турах Российской Премьер-лиги.

Гус Тиль перешел в «Спартак» в августе 2019 года из АЗ. «Красно-белые» заплатили за нидерландца 18 миллионов евро.