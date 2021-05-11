Ростов-на-Дону, 11 мая 2021, 19:56 — REGNUM Прокурором Ростова-на-Дону стал Олег Фрикель, сообщает ряд интернет-изданий со ссылкой на источник в правоохранительных органов. Официального подтверждения информации нет.
По имеющимся сведениям, 54-летний уроженец Астаны имеет опыт работы в прокуратуре Кемеровской области, Томска.
ИА REGNUM напоминает, что ранее исполняющим обязанности прокурора Ростова-на-Дону был назначен Александр Жаков. Бывший руководитель надзорного ведомства Пётр Треглазов был назначен на пост прокурора Волгограда.
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