Вашингтон, , 21:33 — REGNUM YouTube выплатит $100 млн создателям контента, которые предпочтут новое приложение YouTube Shorts, являющееся конкурентом популярной социальной сети TikTok. Инвестиции направлены на привлечение новых пользователей, сообщает 11 мая Bloomebrg со ссылкой на официальное заявление YouTube.

Отмечается, что блогеры получат деньги от количества набранных просмотров и активности подписчиков. Однако на данный момент не уточняется, сколько именно можно заработать. Представители YouTube утверждают, что выплаты могут получать тысячи пользователей каждый месяц. Таким образом, любой, кто опубликует контент в соответствии с правилами приложения, будет в праве заработать. Главное помнить, что ролик должен быть обязательно оригинальным.

Для начала выплаты будут доступны на территории США и Индии, где приложение доступно, но позже YouTube планирует расширить границы. Конкретные даты пока что не обозначаются. В компании заявили, что программа начнет работать в этом году и будет действовать на протяжении 2022.

Как сообщало ИА REGNUM, В 2020 году YouTube создал функциюYouTube Shorts. Она позволяет публиковать короткие вертикальные видео продолжительностью не более 15 секунд.

Shorts во многом похож на TikTok — предоставляет опцию добавления музыки, изменения скорости видео и т. д. Главное различие между приложениям заключается в том, что YouTube Shots позволяет создавать видео длительностью до 15 сек, а TikTok до 60.