Ош, Киргизия, 11 мая, 2021, 19:30 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Киргизии отменила итоги выборов депутатов парламента второго самого крупного города республики — Оша. Такое решение принято сегодня, 11 мая, по итогам заседания ЦИК.

Иван Шилов ИА REGNUM Подкуп

Центризбирком поддержал рекомендацию рабочей группы о признании недействительными выборов в южной столице республики из-за многочисленных нарушений в ходе предвыборной агитационной кампании и голосования на избирательных участках.

Руководство ЦИК обратилось к президенту Киргизии Садыру Жапарову с просьбой назначить в Оше повторные выборы, а также попросило министерство внутренних дел не допускать к участию в перевыборах кандидатов, которые были замечены в подкупе избирателей, применении административного ресурса и других нарушениях.

Напомним, что 11 апреля 2021 года в Киргизии состоялись выборы депутатов городских парламентов и сельсоветов. По итогам голосования в городе Оше семипроцентный барьер смогли преодолеть и попасть в городской парламент только четыре политические партии: «Ата Журт Кыргызстан», «Улуттар биримдиги», «Ыйман нуру» и «Ынтымак».