Казань, 11 мая, 2021, 18:45 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, который сейчас находится в Казани в связи с трагедией в школе №175, поручил усилить меры безопасности во всех школах, расположенных на территории округа. Об этом сообщает пресс-служба полпредства. Он подчеркнул, что все регионы Поволжья готовы оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

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В детской республиканской клинической больнице Комаров принял участие в совещании, которое провел глава Минздрава России Михаил Мурашко. Обсуждались меры помощи пострадавшим и семьям погибших.

Кроме того, полпред провел совещание с руководителями федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных и контрольно-надзорных ведомств. Оно началось с минуты молчания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Комаров выразил слова соболезнования всех жителям Татарии, родителям школьников, учителям, учащимся в связи с произошедшим. Он заявил, что таких трагедий быть не должно.