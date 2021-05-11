Москва, , 17:58 — REGNUM В Москве уже около 70% зданий отключены от отопления, специалисты приступили к профилактическим работам на тепловых сетях. Об этом сообщили 11 мая в пресс-службе ПАО «МОЭК».

«На летний режим работы переведены системы теплоснабжения 49 626 зданий Москвы (68% от общего количества). Среди них 24 929 жилых зданий (72% от общего количества)», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что МОЭК с 11 мая приступило к проведению летних профилактических работ на сетях теплоснабжения в рамках подготовки к следующему отопительному сезону — 2021/2022 годов.