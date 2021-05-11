Тамбовский губернатор поручил усилить меры безопасности в школах
Тамбов, 11 мая, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин выразил соболезнование в связи с трагедией в Казани и поручил усилить меры безопасности в школах региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.
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Глава региона выразил соболезнование родственникам и близким погибшим, подчеркнув, что «это невыносимое событие, горе, ужас, беда».
Александр Никитин отметил, что на Тамбовщине идёт работа по повышению уровня антитеррористической безопасности в школах, но когда происходят подобные трагедии, то нужно «сконцентрировать все ресурсы для профилактики» таких ситуаций.
Руководитель региона подчеркнул, что проверки должны проводиться «не для «галочки» в отчете». По его словам, будут выделены дополнительные средства на усиление безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в Казани выпускник гимназии № 175 устроил стрельбу в учебном заведении. Несколько детей и учитель погибли, есть раненые. 12 мая в Казани объявлено днем траура.