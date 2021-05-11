Москва, , 17:33 — REGNUM Заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Москве за неделю с 3 по 9 мая снизилась на 28,9% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Отмечается также, что показатели заболевамости гриппом и ОРВИ находятся ниже эпидемического порога среди всех возрастных групп населения на 38,9%, среди детей до двух лет — на 77,1%, среди детей от трёх до шести лет — на 81%, среди от семи до 14 лет — на 81%.

Роспотребнадзор также информирует, что в рамках подготовки к эпидемическому сезону 2020−2021 годов за счёт всех источников финансирования в столице было привито от гриппа и ОРВИ более 7,4 млн человек, что составляет 59,1% населения города.