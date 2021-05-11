Москва, 11 мая, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в России в 2021 году, следует из опубликованного 12 мая ежемесячного доклада организации.

Павел Редин ИА Красная Весна Нефтедобыча в России

Согласно последним данным, ОПЕК ожидает роста добычи в России на 0,02 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем 2020 года — до 10,61 млн баррелей. Ранее организация прогнозировала рост показателя на 0,01 млн баррелей в сутки — до 10,6 млн баррелей.

Сообщается также, что добыча нефти и конденсата в России в апреле, по предварительным данным, составила в месячном выражении 10,76 млн баррелей в сутки, что на 0,06 млн баррелей больше, чем в апреле прошлого года.