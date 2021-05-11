Симферополь, , 17:08 — REGNUM Турпоток в Республику Крым на майские праздники стал рекордным за весь постсоветский период, об этом сообщил в соцсетях 11 мая глава региона Сергей Аксёнов.

«Значительно вырос поток автотуристов: впервые через Крымский мост прибыло 75% от общего числа отдыхающих, посетивших регион в праздничные дни. Доля автотуристов в этом году на 19% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Еще 20% гостей прибыли авиатранспортом, 4% — ж/д транспортом, менее 1% — через границу с Украиной», — написал Аксёнов.

Всего за период с 29 апреля по 10 мая включительно в Крыму отдохнуло 520 тысяч человек. Это на 72% больше, чем в 2019 году. В регионе туристов принимали около 700 отелей и пансионатов, средняя загрузка работающих средств размещения превысила 70%, в отдельных регионах этот показатель превышал 80−85%. Наибольшую загрузку — 95% — показали пятизвёздочные отели региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аэропорту «Симферополь» сообщили о рекордном пассажиропотоке на майские праздники.

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