Мадрид, , 17:06 — REGNUM Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан лично заинтересован в приобретении 22-летнего французского центрального полузащитника «Лиона» Уссема Ауара. Сумма трансфера может составить 30 миллионов евро. Об этом 11 мая сообщило испанское издание Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Ауар принял участие в 28-ми матчах французской Лиги 1, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. В Кубке Франции на счету футболиста один гол в трех играх.

Воспитанник «Лиона» Уссем Ауар оценивает порталом transfermarkt в 50 миллионов евро. Контакт француза с «Лионом» рассчитан до 30 июня 2023 года.