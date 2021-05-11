Нижний Новгород, 11 мая, 2021, 16:09 — ИА Регнум. В Нижегородской области за первые три месяца 2021 года снизилась рождаемость и возросла смертность. Такие данные приводит Нижегородстат 11 мая.

Дарья Драй ИА REGNUM С чемоданом

По статистике с января по март 2021 года в Нижегородской области показатель рождаемости на тысячу человек снизился с 8,1 до 7,9.

«За первые три месяца 2021-го в области родился 6151 человек, что на 331 (5,1%) меньше, чем было в прошлом году в этот же период. Также с январь по март в Нижегородской области скончались 15 518 граждан. Данный показатель превышает прошлогодний на 28,2% (на 3413 человек). Смертность выросла с 15,2 до 19,8», — цитирует Нижегородстат NewsNN.ru.

Показатели младенческой смертности снизились с 4,5 до 4,1.

«Естественная убыль населения региона за первые три месяца составила 9367 человек, что на 3744, или 66,6% больше, чем за аналогичный период 2020-го».