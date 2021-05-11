Москва, , 16:08 — REGNUM Доходы туристической отрасли по итогам майских праздников 2021 года превысили все ожидания. Об этом 11 мая заявила пресс-секретарь онлайн-тревел агентства Kupibilet.ru Инна Пик на телеканале «Россия 24».

«Если мы берём вылеты по всей России, билеты туда и обратно, то самое популярное направление, топ-4 по России — это Сочи. Далее идёт Петербург, Калининград, Симферополь, который даёт возможность попасть в Крым, и Минеральные Воды на пятом месте», — заявила Пик.

«Если мы берём данные относительно 2019 года, то по общей тенденции примерно в два раза больше, чем в 2019 году по этим направлениям люди летали», — отметила она.

В частности, в Сочи в первую половину мая отдохнуло в полтора раза больше туристов, чем двумя годами ранее. Анапа приняла 89 тыс. туристов, хотя изначально рассчитывали на 50 тыс. (загрузка отелей составила 76%). Геленджик посетило 73 тыс. туристов, а Сочи — 232 тыс.

Такому результату способствовало увеличение числа нерабочих дней до десяти, а также тот факт, что зарубежные направления в основном закрыты, а при путешествиях внутри России можно получить кэшбек.