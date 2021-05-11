Санкт-Петербург, , 15:47 — REGNUM В центре Санкт-Петербурга на Малой Морской улице часть штукатурного слоя фасада исторического здания рухнула на голову проходившей мимо женщины. Потерпевшая госпитализирована в удовлетворительном состоянии. Об этом 11 мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Центрального района.

Инцидент произошел днем 11 мая, с фасада бывшего доходного дома на Малой Морской улице, 8, произошло обрушение штукатурного слоя. Кусок лепнины около 15 см длиной упал на голову проходившей мимо 48-летней женщины.

«Она была госпитализирована скорой помощью в Мариинскую больницу. На данный угрозы жизни нет. Ее состояние врачи оценивают как удовлетворительно, у нее диагностировали ушиб», — сообщил собеседник агентства.

Как стало известно ИА REGNUM, за несколько недель до этого сотрудники Жилкомсервиса №2, в чьем подчинении находится здание 1850 года постройки, обходили его, и на тот момент угрозы обрушения не было. Причины случившегося выясняются.

Напомним, днём 9 апреля на людей, проходивших по тротуару мимо дома 106 по Невскому проспекту Петербурга, упал отвалившийся от фасада штукатурный слой. В результате этого инцидента пострадал молодой человек.

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