Женева, Швейцария, , 15:26 — REGNUM Россия и США соблюдают свои обязательства по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3). Об этом 11 мая говорится в обнародованном заявлении представителя Соединенных Штатов Роберта Вуда на Конференции по разоружению в Женеве

«Переходя к новому договору СНВ, Соединенные Штаты и Россия придерживаются своих обязательств, несмотря на все наши разногласия. Мы несем ответственность друг перед другом в рамках режима контроля, предусмотренного договором. Продление нового ДСНВ, несомненно, делает мир безопаснее», — говорится в заявлении.

Кроме того, в нем указывается, что Россия и США также договорились о рассмотрении возможности проведения дискуссий по ряду вопросов, касающихся контроля над вооружениями, а также на тему возникающих проблем в сфере безопасности.

«Мы готовимся к этим дискуссиям», — уточнил Вуд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты отказываются от какого-либо сотрудничества с Россией в противодействии киберугрозам